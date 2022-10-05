На рынке труда в ФР спрос непосредственно на врачей только за первую неделю мобилизации вырос на 10%.

Из России вслед за IT-cпециалистами, инженерами и блогерами волна массовой эмиграции из-за мобилизации начала уносить высококвалифицированных врачей.

Об этом пишет издание "Ведомости".

После начала мобилизации в РФ число объявлений о найме врачей, медперсонала, провизоров подскочило в 2,5 раза по сравнению со средними значениями летних месяцев. Спрос непосредственно на врачей только за первую неделю мобилизации вырос на 10%.

Видео дня

Уезжают в первую очередь ключевые высококвалифицированные специалисты, что толкает к кадровому голоду крупные клиники и медицинские сети.

За две недели Россия могла потерять около 1% рабочей силы, которую Минэкономразвития оценивает в 72 млн человек.

Россияне бегут из-за мобилизации: что известно

Поток россиян, желающих уехать в соседние страны, усилился с объявлением мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Почти миллион россиян уехали из страны за последние две недели после того, как президент России Владимир Путин объявил о своем приказе о частичной мобилизации.

Россияне, подлежащие призыву и желающие покинуть РФ, начали получать повестки на границе с Грузией. Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией.

В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности и запретили пускать на территорию республики легковые автомобили из других регионов России.