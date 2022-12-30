Части из них отказали во въезде в Боснию и Герцеговину и отправили в Турцию.

Несколько десятков чеченцев пытаются попасть в Европейский Союз через Боснию и Герцеговину, спасаясь от мобилизации на войну против Украины, и сталкиваются с проблемами.

В частности, в четверг, 29 декабря, группу чеченцев задержали в аэропорту Сараево якобы для "проверки данных и оценки обоснованности их намерения въехать в Боснию и Герцеговину", сообщает "Радио Свобода".

По словам представителя пограничной полиции Боснии и Герцеговины Свевлад Хофмана, речь идет о людях, которые не имели обратных билетов.

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"Установлено, что эти люди пытаются злоупотреблять безвизовым режимом России и БиГ", – сказал он.

Полиция не извещает, о каком количестве людей идет речь. По информации "Кавказ.Реалии" (проект "Радио Свобода"), задержаны были 20 человек, среди которых были дети. Некоторые из них связывали свой визит в страну с бегством от мобилизации на войну против Украины. В конце концов пограничики отказали им во въезде, 29 декабря этих лиц вернули в Турцию, из которой они приехали в БиГ. Некоторые из задержанных рассказали журналистам, что планировали просить политического убежища в Хорватии.

Ранее на этой неделе Министерство безопасности Боснии и Герцеговины возвещало о пребывании в стране около 50 граждан РФ, преимущественно из Чечни.

"Эти люди въехали в нашу страну легально на основании безвизового режима и могут находиться до 30 дней. Большинство этих людей ... хотят продолжить путешествие в ЕС, потому что, по их собственным заявлениям, хотят избежать мобилизации в стране", - говорилось в сообщении за 27 декабря.

Также министр безопасности БиГ Селмо Цикотич извещал, что эти люди легально въехали в Боснию и Герцеговину, но в Хорватию попасть не могут.

"Они хотят политического убежища в Хорватии. Хорватия пока не соглашается на это", – говорил Цикотич

В то же время Министерство внутренних дел Хорватии заявило, что Загреб не отказывал во въезде этой группе лиц. Также там сообщали, что определенное количество чеченцев получили разрешение на въезд, но количество не назвали.

Россия уже отреагировала на сообщение о своих граждан, которые застряли на пути между Боснией и Герцеговиной и Хорватией, убегая от мобилизации. Российское посольство назвало эти сообщения "спекуляциями", пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Мобилизация в Чечне

Российский диктатор Владимир Путин, как отмечали аналитики ISW, остро нуждается в поддержке чеченских боевиков для продолжения кровавой войны против Украины. Они выполняют, в частности, функции заградительных отрядов.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявлял о намерениях отправить на войну от 300 до 400 тысяч чеченцев – около четверти населения. По состоянию на конец сентября Кадыров извещал о привлечении лишь 20 тысяч человек. При этом он заявлял, что Чечня "перевыполнила на 254%" план по проведению мобилизационных мероприятий и поэтому не будет приобщаться к объявленной в РФ 21 сентября частичной мобилизации. Уже в начале ноября Кадыров сообщил о продолжении мобилизационных мероприятий в республике.

Еще летом СМИ сообщали, что жителей Чечни шантажируют похищением родных, пытками и другими методами давления, если те откажутся ехать воевать в Украину.

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