Россияне массово вышли на акции протеста.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза в понедельник обсудят "дальнейшие шаги" в связи массовыми задержаниями в РФ на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в микроблоге в Twitter написал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

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"С тревогой слежу за развитием событий в России. Я сожалею о массовых задержаниях, непропорциональном применении силы, отключении интернета и телефонной связи", - отметил Боррель.

"В понедельник обсудим дальнейшие шаги с министрами иностранных дел ЕС", - добавил он.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

По последним данным, в ходе акций были задержаны более 2,5 тыс. человек.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Автор: Светлана Закелова