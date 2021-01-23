Самая сложная ситуация во Владивостоке: там продолжаются жёсткие задержания. Акция проходит и в Москве, там тоже есть задержанные.

В России начались митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Первые акции протеста прошли на Дальнем Востоке РФ – Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, где на улицы вышли тысячи человек. Силовики стали задерживать людей на мирных акциях.

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На странице Навального, который сейчас находится в СИЗО, в Facebook призвали россиян выходить на улицы.

"Очень важный день сегодня, и он уже в самом разгаре. Тысячи людей на Дальнем Востоке уже вышли в поддержку Алексея Навального. Они требуют отпустить его из СИЗО и прекратить незаконное преследование. Выходите и вы. Это очень важно. Важно, как никогда", – говорится в сообщении.

Отметим, что сторонников Навального начали задерживать по всей России накануне протестов 23 января.

Как сообщает "Медиазона", задержания уже зафиксированы в Южно-Сахалинске (в том числе одного журналиста), Якутске, Хабаровске, Владисостоке и Иркутстке. При этом во Владисовстоке сообщается о проблемах с интернетом.

Как сообщает "ОВД-Инфо", в Хабаровске задержанные сообщают, что их избивают в отделениях полиции палками. Еще до начала митингов полиция задержала стримеров YouTube на площади, где они ждали, пока соберутся люди, пишет DW.

Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 1000 человек, сообщает хабаровский сайт DVhab.ru. Они скандировали: «Мы не боимся!», «Банду Путина — под суд!» и «Путин — вор!». На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.

Вскоре начались отдельные задержания протестующих.

На акциях протеста в Хабаровске задержано уже несколько десятков человек pic.twitter.com/OFesLJoAjx — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Сотрудники ОМОНа сначала пытались оттеснить собравшихся с площади, дальше уже применяли дубинки при задержании. Полиция утверждает, что акция не согласована с властями, поэтому требует от ее участников разойтись.

Задержания в Хабаровске продолжаются. Полиция действует грубо.



Среди задержанных оказалась женщина с инвалидностью II группы, а в одном из автозаков задержанные сообщают об избиении участника акции.



Видео: @teamnavalnykhvhttps://t.co/ertrgrBDqLpic.twitter.com/1SoBsYCc28 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Так же митинги проводили в Южно-Сахалинске, где собралось около 400 человек, а во Владивостоке вышли на протест около 3000 человек. Акции также прошли в Комсомольске-на-Амуре и Магадане. Милиция задерживала протестующих.

До 400 человек вышли на акцию в Южно-Сахалинске, это одна из самых массовых протестных акций последних лет



Видео: читатель «Медиазоны»https://t.co/B8p1R8QxKKpic.twitter.com/j07amFfz66 — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

Во Владивостоке начались жёсткие задержания. Как минимум одного человека доставили в автозак без сознания, передаёт корреспондент «Новой газеты». «ОВД-инфо» сообщает о 20 задержанных в городе.

Журналист Юрий Дудь пришел на акцию в поддержку оппозиционера Навального во Владивостоке.

Люди собрались и в Якутске несмотря на 50-градусный мороз.

В Улан-Удэ (Бурятия) начались задержания на акции в поддержку Навального. Был задержан кинопродюсер Артем Бурлов. В митинге принимали участие около тысячи человек. Люди скандировали "Свободу" и "Путин уходи".

Тем временем в Москве задержали мужчину с табличкой "Я не боюсь". Его доставили в Тверской ОВД. А на Пушкинской площади (там должна пройти акция за Навального) начали перекладывать плитку.

«Пушкинскую площадь все утро старательно чистили от снега, а со стороны Страстного бульвара даже решили переложить плитку, огородив пока примерно 100 метров. Участок работ расположен близко к выходу со станции метро Чеховская. Пушкинский сквер со стороны «Известий» заставлен пятью машинами московского паркинга, полицейским автобусом и машинами «Автодора», также сквер уже патрулируется сотрудниками полиции», – пишет «Проект».

В Иркутске задержали руководителя штаба Навального Сергея Беспалова. Также силовики задерживали людей прямо на улице.

СМИ сообщают о колонне бронетехники, которая двигалась в сторону Москвы по Горьковскому шоссе. Об этом сообщает «Медуза».

«Корреспондент заметил колонну бронетехники, которая двигалась в сторону Москвы по Горьковскому шоссе около 10 утра», - говорится в сообщении.

В Москве, Питере и других российских городах уже задержали сотни людей. В частности задержали и одну из соратниц Навального Любовь Соболь - ее жестко повели в автозак, когда она говорила с прессой и другими участниками.

В Москве главная локация протестов - Пушкинская площадь. Туда стоит огромная очередь из людей, которые хотят пройти на площадь через полицейские кордоны.

В центре Москвы заметили и сторонников президента Путина с георгиевскими лентами.

В Санкт-Петербурге у места митинга заметили военный бронеавтомобиль «Тигр» (такие машины использовали "зеленые человечки" во время российской аннексии Крыма в 2014 году).

а в Петербурге так — на выходе из Гостиного двора стоит «Тигр» (от Анны Пушкарской/BBC) pic.twitter.com/bk56huTGOe — Sergey Goryashko (@seriozha_s) January 23, 2021

Протесты в России: что известно

Напомним, 23 января в России планируются масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального . Накануне митингов российские власти проводят задержания сторонников Навального, угрожают студентам отчислениями и штрафами.

масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

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Автор: УНИАН