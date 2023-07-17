Зеленский дал распоряжение Министерству иностранных дел подготовить официальные сигналы к Организации Объединенных Наций и Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления РФ, относительно ее выхода из "зернового соглашения".

Как сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, этот комментарий был дан во время сегодняшнего интервью президента африканским журналистам.

"У нас были два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, – она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с Президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей", - сказал он.

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Зеленский дал распоряжение Министерству иностранных дел после официального сигнала Российской Федерации подготовить наши официальные сигналы к Организации Объединенных Наций и в Турцию для того, чтобы они мне ответили как Президенту Украины, что они готовы продолжать украинскую инициативу.

"Даже без РФ надо делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставки зерна", - добавил президент.

Выход РФ из "зернового соглашения" - детали

17 июля 2023 года Россия официально отказалась от "зерновой сделки". Россия уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН об возражениях против продления "зернового соглашения". На фоне прекращения зернового соглашения Россия заявила о намерении отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию с зерновым коридором. Он отметил, что за период действия соглашения отгрузили более 33 миллионов тонн зерна, а также сказал, что до последнего пытался спасти сделку.

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