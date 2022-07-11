Жозеп Боррель отметил, что все согласны, что нужно защищать территориальный суверенитет и неприменение силы.

Министры иностранных дел "Большой двадцатки" имеют разные взгляды на войну в Украине. Точка зрения Европейского союза пока "не в выигрыше".

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны и дальше опровергать российскую ложь и военную пропаганду, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия", - говорится в сообщении.

По словам дипломата, все согласны, что нужно защищать территориальный суверенитет и неприменение силы, но когда это касается конкретных тем, в частности Украины, то мнения расходятся.

"Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам", - отметил Боррель.

При этом он указал, что G7 и союзники едины в осуждении военной операции и в попытках привлечь РФ к ответственности, но большинство стран "глобального Юга" "придерживаются другой точки зрения". Многие обеспокоены последствиями для своей страны, а не тем, кто несет ответственность.

Как ранее сообщал УНИАН, дипломаты из стран G-20 во время встречи на Бали не смогли найти общий язык в отношении войны России в Украине и прийти к какому-либо консенсусу, как справиться с ее глобальными последствиями.

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