Некоторые страны G20 отказались прямо называть Россию агрессором.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину лишь половина стран G20 ввели санкции против страны-агрессора.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Как сообщает издание, большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России и ее президента Владимира Путина.

Не поддержали санкции:

Бразилия,

Китай,

Индонезия,

ЮАР,

Индия,

Турция,

Саудовская Аравия,

Аргентина.

Война в Украине и позиция G 20:

11 июля 2022 года на саммите Большой двадцатки многие отказались прямо называть Россию агрессором.

Как заявил по итогам встречи глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, все осуждают посягательство на территориальную целостность и суверенитет страны, но когда дело доходит до того, чтобы назвать имя агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия, многие по разным причинам воздерживаются от этого.

12 июля 2022 года Япония заявила, что возьмется за страны G20, которые не рискнули вводить санкции против РФ.

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