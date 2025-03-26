Французский президент считает армию Украины авангардом всей Европы.

Украина сейчас имеет самую большую армию в Европе, но европейцы все же отправят и своих миротворцев как фактор сдерживания России. Об этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским сообщил президент Франции Эмануэль Макрон.

"Мы уже сегодня будем работать над тем, чтобы усилить эту армию, для того, чтобы армия была мощной, сдерживающей силой для агрессора. Мы будем вести военное планирование, программирование, обучение и поддержку, потому что ВСУ будут авангардом нашей силы сдерживания", - сказал Макрон.

Он также поддержал идею отправки миротворцев в Украину. По словам Макрона, силы сдерживания будут стоять на военных базах в Украине в тыловых районах.

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"Они не будут на линии фронта, и не будут на первой линии контакта, но будут силами, которые будут находиться на украинской земле, и которые будут значительными силами сдерживания", - добавил Макрон.

По словам президента Франции, миротворцы могут обучать украинских военных, обеспечивать логистику, а также станут сигналом Кремлю.

"Это сигнал, что если будет новая атака против Украины, то будут атакованы не только ВСУ, а также эти силы, наш развернутый контингент. А когда наш контингент в такой ситуации оказывается в прямом конфликта, он получает указания непосредственно от генштабов своих стран. И поэтому мы четко тогда будем действовать, мы не будем сейчас на фронте, но мы будем гарантами стоять на украинской земле, это пацифистский подход. И единственный, кто может погрузить в конфликт всю эту ситуацию, это Россия, если она вновь задумает пойти на новую агрессию", - пояснил Макрон.

Миротворцы в Украине: важные новости

Накануне журналисты Reuters отметили, что Европа "отступила" от идеи отправить миротворцев в Украину. Ряд дипломатов рассказали журналистам, что идея натолкнулась на проблемы технически-логистического характера, а также на политическое сопротивление дома и со стороны РФ и США.

По словам одного европейского дипломата, идея отправки войск была привлекательной, "когда Украина была в лучшем положении", но в нынешней ситуации европейцы будут искать альтернативу миротворческой миссии.

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