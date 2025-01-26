Миротворцы в Украине: Лукашенко заявил, что готов помирить 'среднего и старшего братьев'

Диктатор подчеркнул, что не рвется отправлять миротворцев в Украину сейчас, но готов это сделать.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выдал, что белорусские миротворцы были бы лучшим вариантом в Украине.

"Белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения", - заявил он на пресс-конференции в день выборов президента Беларуси.

Впрочем, Лукашенко уверен, что украинцы и Запад не согласится на введение белорусских миротворцев, потому что последние планируют "пропихнуть своих".

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"Если будет принято решение о введении миротворческого контингента, это будет очень серьезный спор. Кто слабее окажется, тот и согласится на эти варианты", - сказал Лукашенко.

Диктатор подчеркнул, что не рвется отправлять миротворцев в Украину сейчас, а на белорусско-украинской границе якобы готов к любому развитию событий.

"Они могут присылать со своей стороны кого-то они хотят. Мне все равно, кого они поставят по ту сторону границы. Это их дело", - заявил он.

Размещение миротворцев в Украине - что известно

Ранее издание Financial Times писало, что Украина рассчитывает на 50 тысяч миротворцев НАТО. Такая миссия будет иметь три цели: заверить Украину в поддержке Запада, удержать РФ от нового нападения и показать США, что Европа предана обеспечению безопасности Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский ответил, сколько миротворцев нужно Украине и от чего это зависит. Он подчеркнул, что не говорил, что нам нужно 200 тысяч, о чем писали различные СМИ. По его словам, Украина готова к присутствию миротворческого контингента, ведь он точно может помочь, "если будет добрая воля других стран".

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