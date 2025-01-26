Лукашенко заявил, что слова представителей ЕС о "выборах" в Беларуси являются "пресмыканием перед США".

Сегодня утром, 26 января, в Беларуси стартовали так называемые президентские выборы. В них, в частности, принял участие нынешний диктатор Александр Лукашенко, который заявил, что ему все равно, что об этом думают на Западе, пишет государственное пропагандистское информационное агентство "БелТА".

Лукашенко рассказал, что уже успел проголосовать на выборах главы государства. По его словам, он отдал свой голос не одному кандидату.

"Должен вам честно признаться - за всех!", - сказал он.

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Также белорусский диктатор отметил, что ему "фиолетово" на то, признают ли "выборы" страны ЕС.

"Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы - это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное. А там ваше дело. Признаете - мы отреагируем, поблагодарим. Не признаете - ну так вы уже не признали", - сказал он журналистам.

Кроме того, Лукашенко считает, что заявления представителей ЕС о "выборах" в Беларуси являются "пресмыканием перед США".

"Это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне. Если вы действительно так принципиально относитесь к выборам, вы им что-нибудь скажите про американские выборы. Страшно", - подчеркнул он.

Слова белорусского диктатора стали ответом на заявление спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитты Хиппер, которая назвала так называемые выборы в стране "фальшивкой".

"Это не выборы, если ты уже знаешь, кто победит", - говорила она.

Помимо этого глава европейской дипломатии Кая Каллас добавила, что Европейский Союз считает президентские "выборы" в Беларуси фиктивными. Она отметила, что Брюссель не признает легитимность Лукашенко.

"Лукашенко держится у власти 30 лет. Завтра он снова назначит себя на очередных фиктивных выборах. Это откровенное надругательство над демократией", - написала она на своей странице в соцсети X.

В издании "Беларусь сегодня" сообщили, что сегодня было образовано 5325 участков для голосования. Они будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Председатель ЦИК Игорь Карпенко заявил, что в стране во время так называемых выборов международные наблюдатели якобы проводят мониторинг избирательного процесса во всех регионах. Также утверждается, что присутствуют представители и руководители ЦИК стран СНГ и "дальнего зарубежья".

В издании уточнили, что пресс-конференция председателя ЦИК Игоря Карпенко о предварительных результатах голосования запланирована на 27 января с 02:30 до 03:00. Уже в 11:00 состоится итоговая пресс-конференция.

Другие заявления Лукашенко

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился поведением президента США Дональда Трампа на инаугурации. По его словам, бывший глава Белого дома Джо Байден "выглядел приличнее".

Кроме того, Лукашенко говорил о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы пытается втянуть Беларусь в войну. Он подчеркнул, что его страна якобы мирная и не хочет вмешиваться в конфликт.

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