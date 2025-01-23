Возвращение Дональда Трампа в Белый дом вновь пробудило интерес к отправке западных войск в Украину.

Широкоизвестный факт, что в Украине присутствуют западные спецназовцы, однако, массового развертывания западных военных пока не наблюдается. Однако, как пишет Financial Times, с это может скоро измениться, поскольку возвращение Дональда Трампа в Белый дом вновь пробудило интерес к этой идее.

"Трамп, стремящийся отстранить США от европейской безопасности, заявил, что хочет прекращения огня "как можно скорее". А Киев намекнул, что готов пойти на сделку, если его союзники предоставят надежные гарантии безопасности. В результате возобновились переговоры о том, как западные войска, в частности европейские, могли бы помочь поддержать перемирие, которое Трамп надеется заключить с Москвой", - говорится в статье.

Численность миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Европа всерьез намерена обеспечить эффективное сдерживание, то потребуется 200 000 военнослужащих, "как минимум".

Видео дня

Однако, по словам людей, вовлеченных в дискуссии между Киевом и западными партнерами, украинские чиновники считают, что от 40 000 до 50 000 иностранных военнослужащих, может быть реальным и достаточным, пишет издание.

Цель и формат миссии

"Миссия будет преследовать три цели: заверить Украину в поддержке Запада, удержать Россию от нового нападения и показать США, что Европа привержена обеспечению безопасности Украины", - говорится в статье.

Как отмечает Камиль Гранд, бывший высокопоставленный сотрудник НАТО, эти силы должны быть "достаточно прочными, чтобы не стать легкой мишенью, которую Россия могла бы немедленно испытать, и достаточно большими, чтобы не требовать немедленного подкрепления:

"По мнению Гранда, численность таких сил может составить 40 000 человек, и они, скорее всего, будут сформированы в рамках специальной коалиции под руководством Великобритании, Франции и Нидерландов, а также с участием стран Балтии и Северной Европы".

Роль НАТО будет намеренно сведена к минимуму, чтобы ограничить риск эскалации в отношениях с Россией. Тем не менее, Гранд предположил, что в рамках так называемого "формата Берлин-плюс" ЕС может использовать возможности стратегического планирования НАТО для проведения миротворческих операций, как, например, в Боснии и Герцеговине.

Как отмечает FT, европейские войска, безусловно, будут на стороне Украины, однако они не будут сражаться на линии фронта. Таким образом, они будут формировать "стабилизационные силы" или "силы сдерживания", а не полностью нейтральные "миротворческие" силы.

Одной из моделей является Южная Корея, где присутствует значительное военное присутствие США, хотя боевые действия ведут южнокорейские войска. Другой пример - KFOR, возглавляемая США "операция по поддержанию мира" в Косово.

В то же время, предостерегает FT, сама идея основана на заключении мирного урегулирования с Россией, которое позволит Украине сохранить суверенитет, контролировать свою территорию, сохранить свою армию. Однако Россия может никогда не согласиться на это. Москва также может нарушить любую сделку, которую подпишет, предостерегает издание.

При этом Европа также может отказаться от отправки войск в "горячую войну", опасаясь эскалации конфликта с Россией. США также могут отказаться от материально-технической поддержки, которая потребуется для проведения операции.

Миротворцы в Украине

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что введение в Украину миротворческих войск является нереальным сценарием.

По его словам, главная проблема заключается в том, что на привлечение западных войск к урегулированию войны в Украине нужно иметь мандат – от ООН или НАТО. И, например, в случае с ООН надо получить согласие Российской Федерации, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, что является нереальным.

Вас также могут заинтересовать новости: