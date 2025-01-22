Президент Владимир Зеленский объяснил, сколько миротворцев нужно Украине и от чего это зависит. Об этом он рассказал интервью Bloomberg, комментируя информацию, распространенную ранее в СМИ.
"Я не сказал, что нам нужно 200 тысяч. Журналист спросил о 200 тысячах, я сказал: это может быть и больше, может быть и меньше. От чего это зависит? Я вспомню снова, какая армия должна быть в Украине, если мы не в НАТО? Потому что если нет другого союза безопасности для Украины, и если мы будем говорить о миллионной армии, которая способна остановить путинское войско, и если мы будем говорить, что нет возможности держать такую армию, а Европа и США будут говорить "давайте уменьшать", то если мы уменьшим ее на 200, 300, 500 тысяч, вместо этого нужны другие войска. В том количестве, на которое мы уменьшили", – пояснил президент.
Зеленский отметил, что Украина готова к присутствию миротворческого контингента. И он точно может помочь, "если будет добрая воля других стран".
"Но опять же, нельзя это рассматривать как чисто европейскую инициативу без Соединенных Штатов Америки. Это то, чего хочет постоянно Путин", – резюмировал глава государства.
Миротворцы в Украине
Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что введение в Украину миротворческих войск является нереальным сценарием. По его словам, главная проблема заключается в том, что на привлечение западных войск к урегулированию войны в Украине нужно иметь мандат – от ООН или НАТО. И, например, в случае с ООН надо получить согласие Российской Федерации, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, что является нереальным.
В то же время офицер Вооруженных сил Украины Сергей Шакун высказал мнение, что иностранные войска появятся в Украине в ближайшее время. Военный говорит, что о привлечении такого контингента говорят уже давно, и Европа понимает, что для защиты Украины нужно больше оружия и людей.