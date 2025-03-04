В то же время в Италии отвергли такую возможность.

Австралия поддерживает Украину и готова рассмотреть возможность отправки миротворческих войск. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албанезе, пишет Bloomberg.

Он подчеркнул, что Австралия "открыта для рассмотрения любых предложений" о возможном размещении войск в Украине.

"Мы поддерживаем народ Украины и поддерживаем президента Зеленского. В настоящее время обсуждается вопрос о возможном миротворчестве, и, с точки зрения нашего правительства, мы готовы рассмотреть любые предложения", - сказал Албанезе.

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В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна не будет отправлять своих миротворцев в Украину.

"По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в эффективности, это причина, почему, как вы знаете, мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат в Украину", - заявила Мелони.

По ее словам, эту тему подняли из-за того, что европейцы пытаются сделать "что-то полезное", пытаясь найти решение.

Миротворцы в Украине

Среди стран НАТО появилась "коалиция желающих" отправить свои войска в Украину в качестве миротворцев после прекращения огня. Эту инициативу возглавили Великобритания и Франция.

Кроме того, о готовности отправить миротворцев заявила Швейцария (однако речь идет лишь о нескольких сотнях военных), а также Ирландия.

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