Также это государство будет настаивать на ускорении процесса обретения Украиной членства в Европейском Союзе.

Ирландия открыта для помощи Украине, включая отправку миротворцев. Об этом премьер-министр Ирландии Михал Мартин сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в четверг, 27 февраля, пишет Irish Examiner.

Стороны обсудили ряд вопросов, включая работу над "устойчивым и долговременным" мирным урегулированием в Украине. В частности, говорили о планах Украины по вступлению в ЕС.

"Мы четко дали понять, что будем настаивать на ускорении процесса обретения Украиной членства в Европейском Союзе. Это является приоритетом, потому что само по себе это дает определенные гарантии безопасности Украине, но в экономическом плане это также открывает очень значительные возможности для Украины в будущем, и он (Зеленский, – ред.) ценит нашу непоколебимую поддержку с самого начала вступления Украины в Европейский Союз", – заявил Мартин.

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Кроме того, президент Украины и премьер-министр Ирландии обсудили финансовую поддержку

"Я объяснил, что наши обязательства в рамках Европейского фонда мира были сорваны из-за решения Венгрии наложить вето на развертывание фонда Европейского фонда мира, созданного Европейским Союзом. Мы рассматриваем альтернативные подходы к оказанию финансовой помощи Украине, и во время встречи возник ряд идей", – добавил ирландский политик.

Миротворцы в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов отправить свои войска и авиацию для обеспечения мирного соглашения в Украине. Он подчеркнул, что не может быть мира, который вознаграждает агрессора.

Также миротворцев готова отправить Швейцария, однако речь идет лишь о нескольких сотнях военных.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что отправку иностранных войск в Украину вряд ли можно считать гарантией безопасности для нашей страны. Еще ни разу в истории не было случая, когда миротворцы действительно выполнили свою основную задачу.

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