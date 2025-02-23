Речь идет о крайне незначительном количестве.

Швейцария готова предоставить войска для будущей миротворческой миссии в Украине, если будет озвучена такая просьба и правительство даст согласие. Об этом заявил командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли, пишет Reuters.

"Мы, вероятно, могли бы выставить около 200 солдат за девять-двенадцать месяцев", - сказал Зюссли.

Он отметил, что разговор об отправке миротворцев пока является чисто гипотетическим, поскольку неясно, как будет развиваться ситуация между Россией и Украиной.

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"Пока нет мира, и не было запроса от Организации Объединенных Наций", - сказал он.

Нейтральная Швейцария участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру, самая крупная из которых - в Косово, где ее солдаты были развернуты в поддержку сил НАТО для Косово (KFOR).

Миротворцы в Украине - новости

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских миротворцев в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня.

Они не будут развернуты вдоль линии фронта на востоке Украины, а вместо этого будут защищать жизненно важную инфраструктуру, города и порты, в том числе в Черном море. Беспилотники и спутники будут следить за линией фронта, чтобы определить, соблюдает ли Россия режим прекращения огня.

Швеция также не исключает отправку своих военных в Украину в составе послевоенного миротворческого контингента. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять своих военных в Украину, даже если будет утверждена миротворческая миссия.

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