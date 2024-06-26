По словам Шольца, очевидно, что Путин по-прежнему продолжает делать ставку на войну и перевооружение.

Если будет реализован "мирный план" российского диктатора Владимира Путина, предусматривающий в частности, сдачу четырех украинских областей, то Украина не выживет. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, пишет Bild.

По словам Шольца, очевидно, что Путин по-прежнему продолжает делать ставку на войну и перевооружение.

"Это наиболее ясно отражено в его мнимом предложении о прекращении огня. Его даже нельзя называть таким словом. Но стоит посмотреть, что в нём содержится. Не только прекратить огонь, но и отдать территории, которые российские войска даже ещё не заняли незаконным способом. От Украины также требуют демилитаризироваться и отказаться от любой военной помощи в будущем. Любой, кто верит, что страна Украина это переживёт и из этого вырастет прочный мир в Европе, должно быть, слишком много смотрит Russia Today", - заявил Шольц.

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Он добавил, что совершенно ясно, что Россия не хочет мира.

"Это подвергшаяся нападению Украина хочет мира. Справедливого мира без подчинения и страха перед новой агрессией", — подчеркнул немецкий канцлер.

"Мирный план" Путина - что надо знать

14 июня Путин назвал условия для прекращения войны. По его словам, это возможно, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В Bild оценили, что если бы Украина согласилась на условия Москвы, то отдала бы ей территорию в 26 тысяч кв. км, что сопоставимо с площадью Северной Македонии, Словении или Израиля.

Комментируя слова российского диктатора, Владимир Зеленский заявил, что сегодня Путина надо поставить на место всеми возможностями.

А министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Путин не имеет права диктовать Украине, что делать для достижения мира. Он отметил, что глава Кремля может хоть сегодня прекратить неспровоцированную войну, в которой он потерял сотни тысяч военных погибшими и ранеными, если этого захочет.

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