Мир должен применить мощные санкции, чтобы российское общество почувствовало политическую изоляцию.

Мир сегодня должен поставить на место всеми экономическими и политическими возможностями главу Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

"Он (Путин - УНИАН) будет действовать, как Гитлер. Вы это увидите. Потому что то же видение разделенного мира. Сейчас ему нужно больше стран на свою сторону, как было с Гитлером, когда была антигитлеровская коалиция и пронацистские страны. Будет то же самое, он будет это делать только дайте ему небольшой успех, и он пойдет дальше. Он именно такой радикальной нацистской теорией сегодня держит свое общество. Он очень опасен. Считаю, что его уже сегодня надо поставить на место всеми возможностями", - сказал Зеленский.

По словам президента, только усиления Украины мало для остановки России. Надо применить мощные санкции, поскольку российское общество должно чувствовать политическую изоляцию.

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"Он будет продолжать зарабатывать деньги на энергоносителях, которые он, кстати, не дает на поддержку своего населения. Они все это тратят на оружие", - добавил глава государства.

Владимир Зеленский - последние заявления

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ежемесячно выпускает исключительно по гражданскому населению и инфраструктуре Украины до 3500 управляемых авиационных бомб (КАБ). По его словам, оккупанты целенаправленно бьют по гражданским с целью запугивания .

14 июня Зеленский заявил, что предложение о прекращении огня от президента России Владимира Путина является ультиматумом, которому нельзя доверять.

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