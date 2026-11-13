Россия ударила по больнице Нацакадемии медицинских наук, есть раненые и разрушения (фото, видео)

В результате атаки в больнице вспыхнул пожар, приведший к частичному разрушению второго этажа.

Ночью российские оккупанты атаковали столицу дронами, в результате чего произошло попадание по медучреждению в Шевченковском районе.

Об этом сообщили в ГСЧС. "Один человек пострадал, семеро спасены и 30 эвакуированы в результате ночного российского удара по медицинскому учреждению", – отметили спасатели.

По данным спасателей, в результате атаки в больнице вспыхнул пожар с частичным разрушением на втором этаже. Персонал медицинского учреждения эвакуировал в безопасное место 30 человек, ещё 7 человек спасли спасатели ГСЧС.

"Пожар ликвидирован", – подытожили спасатели.

В то же время, как впоследствии сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале, в результате ночной российской атаки на Киев было повреждено одно из медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук. В здании вспыхнул пожар, частично был разрушен второй этаж.

"Пострадали трое пациентов медучреждения, им оказана помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что находившиеся на лечении люди из поврежденных отделений были переведены в другие отделения больницы.

Атаки россиян на Киев

Российские войска продолжают регулярно атаковать Киев ударными беспилотниками и ракетами, нанося удары по жилой застройке, энергетической и транспортной инфраструктуре столицы.

Так, 12 ноября российский дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Соломенском районе. На нескольких этажах возник пожар, частично разрушены конструкции здания. Погибла женщина, были пострадавшие. Позже в тот же день дрон упал на дорогу в Шевченковском районе, в результате чего также были пострадавшие.

А 7ноябряРоссия атаковала столицу баллистическими ракетами. По словам президента Владимира Зеленского, шесть ракет были направлены на Северный мост, четыре из них попали в цель. Сооружение получило повреждения.

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