Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью выведет войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от членства в НАТО.

Российский глава Владимир Путин не имеет права выдвигать Украине никаких условий для достижения мира. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявления Путина о том, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести войска с территории четырех своих областей, а также заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

"Он не в состоянии диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира", - заявил Остин журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Глава Минобороны США подчеркнул, что Путин может хоть сегодня прекратить неспровоцированную войну, в которой он потерял сотни тысяч военных погибшими и ранеными, если этого захочет.

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"И мы призываем его это сделать и вывести свои войска с суверенной территории Украины", – отметил Остин.

Он также добавил, что США и союзникам необходимо нарастить поставки оружия Украине, поскольку конфликт вступил в "ключевую стадию".

Заявления Путина о войне в Украине

Сегодня Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью выведет войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от членства в НАТО.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что заявление российского диктатора не содержит никаких новых мирных предложений, он в очередной раз озвучил "стандартный набор агрессора".

А в МИД Украины заявили, что появление заявлений Путина именно за день до начала Глобального саммита мира свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира.

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