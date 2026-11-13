Новые ограничения работы Starshield сорвали 100% военных миссий в Украине, - Axios

Украинские военные используют Starshield для управления разведывательными операциями и перехвата российских дронов.

Украина обратилась к Пентагону и компании SpaceX с просьбой разъяснить причины новых ограничений в работе системы Starshield, которые усложняют перехват российских беспилотников.

Как отметило издание Axios, это уже второй случай за последнее время, когда Украина сталкивается с проблемами в работе системы Starshield – военной версии спутниковой сети Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска. В частности, украинские военные используют Starshield для управления разведывательными операциями и перехвата дронов.

В ответ на запрос Axios в SpaceX заявили: "Это неправда. Никаких изменений не было".

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Издание отметило, что по словам украинского чиновника, ограничения наблюдаются уже три дня:

"В первый день они составляли 10%, во второй – 50%, а сегодня из-за этих ограничений срываются 100% миссий".

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сообщил, что система Starshield отключается, когда беспилотники развивают скорость около 160 км/ч.

"На данный момент мы не получили никаких разъяснений ни от SpaceX, ни от Пентагона", – добавил он.

Двухпартийная группа Конгресса по Украине заявила, что "крайне обеспокоена" сообщениями о замедлении работы системы Starshield, и потребовала от администрации президента США Дональда Трампа и компании SpaceX предоставить "полный отчет" по этому вопросу.

Справка УНИАН. Украина использует два спутниковых сервиса от SpaceX. Система Starshield предназначена для государственных и военных заказчиков. Украина получила доступ к ней в рамках соглашения с правительством США и использует ее для управления разведывательными дронами, а также для перехвата российских ударных беспилотников.

Также Украина использует Starlink – коммерческий сервис, который обеспечивает связь и логистику в зоне боевых действий.

Ограничения работы Starshield

12 ноября Зеленский заявил о повторном введении ограничений скорости Starshield до 161 км/ч. По его словам, украинские военные фиксировали системные сбои в течение нескольких дней вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Президент отметил, что это усложняет противодействие российским реактивным беспилотникам. Украина обратилась к американской стороне за разъяснениями.

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