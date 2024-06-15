Уже давно стало понятно, что Китай не будет поддерживать никаких мирных инициатив в отношении Украины и России, где Пекин не является модератором.

С самого начала Китай выдвинул идею о необходимости прямого диалога Киева и Москвы. Также изначально заявлялось о необходимости принятия глобальной ситуации безопасности, учитывая "реалии на земле" (об этом 14 июня заговорил и Путин). Но ключевым для Китая в мирном плане является отказ от санкционных режимов, как способа давления. Ведь для них вопрос санкций является особенно болезненным. То есть, сейчас Китай ничего неожиданного не продвигает.

Да, была определенная иллюзия, что спецпредставитель Китая будет участвовать в саммите мира в Швейцарии как наблюдатель, чтобы продекларировать свою позицию. Однако, этого не произошло.

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Теперь Китай больше работает на срыв участия в этом саммите стран Глобального Юга. В КНР уже некоторое время делают все возможное, чтобы туда не приехали ключевые представители этого региона...

Безусловно, столь четкая и последовательная позиция Китая относительно разрушения конференции в частности, и работы над украинским мирным планом в целом, для нас ничего хорошего не несет.

Ведь Китай активно выступает за проведение конференции, на которой будут обсуждаться различные планы, не только украинский. И это достаточно опасная вещь, поскольку перед тем, как заходить на такую конференцию, мы должны иметь преимущества для сильной переговорной позиции и четкую линию, за которую мы не можем заходить во время переговорного процесса.

В частности, речь идет об обязательствах, которые Украина берет на себя, а Россия при этом может их легко перечеркнуть. Сейчас мы уже не можем повторить "минские соглашения" – заморозить конфликт через договоренности. При этом стоит понимать, что само по себе замораживание конфликта не так страшно, поскольку оно может произойти и само по себе, когда обе стороны исчерпают все ресурсы и не смогут наступать. Но в таком случае нас не будут останавливать никакие обязательства, если Россия решит разморозить конфликт.

Китай сейчас осознает, что он имеет более сильную позицию, чем его главные оппоненты. Пекин имеет рычаги влияния как на Запад, так и на Россию.

Москва сейчас фактически становится клиентом Китая – начиная от оплаты в юанях и заканчивая торговлей энергоносителями. Поставки товаров двойного назначения, доступ к технологиям – все это необходимо России для существования, и Китай это прекрасно понимает.

В целом же, Китай сейчас заинтересован в продолжении войны (войны локальной, которая не приведет к применению ядерного оружия или распространению на другие страны), и все эти действия относительно мирных планов – больше иллюзия. Ведь эта война делает Россию еще более зависимой от Китая, а Запад – более сговорчивым при любых возможных договоренностях.

Китай чувствует эту слабость Запада и понимает, что он может забрать инициативу – больше не должен будет выполнять правила Запада, зато сам будет их устанавливать. Для Украины в этом ничего хорошего нет.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества