Израиль не имел шанса не ответить на атаки Ирана ракетами и беспилотниками.

Мир стоит на грани тотальной войны. У Израиля не было другого выбора, кроме как ответить на атаки Ирана.

Об этом пишет колумнист The Telegraph Ричард Кемп, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) около 23:00 предупредила о запуске по меньшей мере 100 беспилотников. Также были запущены баллистические ракеты.

Израиль ожидает ударов со стороны Ирана после авиаудара 1 апреля, во время которого погибли командиры иранского Корпуса стражей Исламской революции в Дамаске. С тех пор возникли определенные опасения, но повседневная жизнь продолжалась почти в обычном режиме, хотя вечером 13 апреля ЦАХАЛ обновил инструкции для населения о мерах предосторожности, которые они должны принимать.

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ЦАХАЛ в течение последних 10 дней усиливает противовоздушную оборону, включая привлечение специализированных резервистов. Израиль имеет лучшую в мире противоракетную защиту, и он приложит все усилия, чтобы уничтожить все ракеты и БПЛА, прежде чем они достигнут воздушного пространства Израиля. Однако этого будет непросто достичь, поскольку большие стаи беспилотных летательных аппаратов либо предшествуют, либо следуют за ракетами.

Командующий силами США на Ближнем Востоке в последние дни находился в Израиле, координируя действия с ЦАХАЛом. Силы США будут помогать Израилю в перехвате беспилотников, в частности с помощью бортовых систем раннего предупреждения. Другие союзники Израиля также могут оказать поддержку, в частности Великобритания и Франция.

Существует также значительная угроза со стороны Ливана. Хезболла имеет примерно 150 000 ракет и снарядов. Они обстреливали израильскую границу ракетами и беспилотниками почти ежедневно после атаки ХАМАС 7 октября. Вполне возможно, что Хезболла может начать интенсивный обстрел одновременно с прибытием оружия из Ирана.

Израиль готовился

У Израиля не будет другого выбора, как ответить на это нападение Ирана, как это сделает каждая страна. ЦАХАЛ, конечно, также готовился к этому, возможно, нанося удары по военным целям в Иране и других странах, откуда запускаются ракеты или беспилотники.

Поскольку США пытались предотвратить нападение Ирана на Израиль путем интенсивных дипломатических усилий, администрация Байдена, вероятно, будет пытаться давить на Израиль, чтобы ограничить свое возмездие, другими словами, снизить эскалацию. Однако, даже если этой атакой будет нанесен ущерб, Израиль должен нанести мощный ответный удар - возможно, даже большей силой, чтобы сдержать дальнейшие атаки.

Хотя боевые действия непосредственно с Ираном вряд ли расширятся за пределы воздушных атак и, возможно, военно-морского конфликта, крупное нападение Хезболлы вполне может привести к полной войне в Ливане.

"Это не просто конфликт между Израилем и палестинцами. Война в Газе была инициирована ХАМАС и Исламским Джихадом, двумя посредниками Ирана, и с самого начала к ним присоединились в форме нападений на Израиль посредники Тегерана в Ливане, Сирии, Йемене, Ираке и на Западном берегу. Аятоллы заявляли о своем намерении уничтожить еврейское государство в течение многих лет и создали прокси-"огненное кольцо" вокруг Израиля, чтобы достичь этого, а также работали над программой создания ядерного оружия", - пишет Кэмп.

Несмотря на развитие этого конфликта, союзники Израиля, включая США и Великобританию, должны сделать все необходимое, чтобы решительно поддерживать Израиль, если необходимо, с помощью военных действий. Кэмп отмечает, если этого не сделать, увеличится перспектива эскалации конфликта в регионе.

Нападение Ирана на Израиль

Как писал УНИАН, в ночь на 14 апреля Иран обстрелял Израиль, выпустив по стране более 300 ракет и беспилотников. По словам израильского контр-адмирала Даниэля Хагари, почти 99% воздушных целей были перехвачены. В результате атаки пострадали 12 человек, среди которых 7-летняя девочка.

Также вечером 12 апреля Израиль атаковали десятки ракет из Ливана. Около 40 выпущенных ракет добрались до израильской территории, однако часть была перехвачена системой ПВО или упала в пустынной местности. Тогда о пострадавших не сообщалось.

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