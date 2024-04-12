По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Вечером 12 апреля Израиль подвергся массированной ракетной атаке - из Ливана были выпущены десятки ракет. В сети публикуют видео удара.

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что около 40 выпущенных из Ливана ракет достигли израильской территории, часть перехвачена системой ПВО либо упала в пустынной местности. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Ранее сегодня вечером система воздушной обороны ЦАХАЛа успешно перехватила два БПЛА "Хезболлы" со взрывчаткой, которые пересекли территорию Ливана на территорию Израиля… За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по ряду мест на юге Ливана, чтобы устранить угрозу", - также говорится в сообщении.

Как пишет израильское издание The Times of Israel, ответственность за удар по Израилю взяла на себя "Хезболла". Группировка утверждает, что выпустила "десятки" ракет по позициям израильской артиллерии.

Ракетная атака на Израиль 12 апреля - видео

Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Иран готовится напасть на Израиль в течение ближайших 24-48 часов.

Проинформированный руководством Ирана источник рассказал изданию, что планы еще обсуждаются и окончательное решение пока не принято.

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