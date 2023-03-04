Оперативное совещание на этот счет прошло при участии ФСБ, погрануправления, МВД и Росгвардии.

В Министерстве обороны РФ приняли резкое решение об укрепление одного из участков своей государственной границы на фоне загадочных атак БПЛА по территории России. Ранее в сети появилось видео с атакой дрона на российский самолет А-50 в Мачулищах.

Об этом стало известно по итогам оперативного совещания при участии ФСБ, погрануправления, МВД и Росгвардии, пишут российские СМИ. Речь идет о стягивании дополнительных сил и средств на территорию Курской области, подтвердил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram.

"Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны", - говорится в сообщении.

Также СМИ пишут, что волнения в рядах Кремля и Минобороны РФ вызвали атаки БПЛА.

На этой неделе Россию атаковали неизвестные БПЛА

Ранее международные СМИ заявили, что судя по всему, у Украины больше нет ограничений по дальности ударов в контексте противодействия агрессии со стороны Российской Федерации.

После этого Россию потрясла серия атак со стороны неизвестных летательных объектов, которые в РФ попытались выдать за НЛО.

Позже стало известно, что в ночь на 28 февраля неизвестные беспилотники якобы атаковали Белгородскую области и нефтебазу "Роснефти" в Краснодарском крае.

В Офисе президента Украины заявили, что Киев не имеет никакого отношения к нанесению ударов по территории РФ, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в это "не верит".

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