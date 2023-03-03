Опубликованные кадры дают наглядное представление о том, как всё произошло.

В сети появилось видео с моментом атаки дрона на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском.

Видео опубликовал в своем Телеграм украинский военный блогер, офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Съемка велась непосредственно тем дроном, который взорвался во время атаки на самолет. На показанных кадрах видно, как дрон взлетает в считанных метрах от внешнего ограждения аэродрома, без каких-либо проблем залетает на парковку для самолетов и аккуратно приземляется в районе кабины А-50.

Видео дня

На этом моменте запись обрывается – вероятно из-за взрыва заряда, который доставил дрон.

Никаких признаков того, что аэродром как-либо охраняется, на видео не заметно.

Атака дронов на аэродром в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском прозвучали несколько взрывов. Позднее стало известно, что в ходе атаки беспилотников был поврежден российский самолет дальней радиоразведки А-50У.

Ответственность за атаку на себя взяли беларуские партизаны. Позднее они опубликовали видео того, как накануне атаки спокойно залетали дронами на аэродром и разведывали обстановку.

При этом российские и беларуские власти отрицают, что самолет А-50 вообще был поврежден. Беларуские СМИ даже опубликовали видео с этим самолетом, где на нем не видно никаких повреждений. Однако есть сомнение, что видео на самом деле свежее.

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