В расследовании указываются два случая, когда россияне завладели данными грузинских военных, воюющих сейчас в Украине.

Грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари" обнародовал расследование, в котором утверждает, что Министерство обороны Грузии могло предоставить России информацию о бывших военных, которые сейчас воюют в Украине против российских оккупантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сюжет "Мтавари", личные дела грузинских военных попали в руки так называемой "народной прокуратуры ЛНР", которая публиковала их фото якобы с бывшей тренировочной базы украинских военных под Лисичанском.

Речь идет в частности о грузинском офицере Михаиле Камхадзе, который служит в рядах Вооруженных сил Украины еще с 2017 года. Оккупанты опубликовали документы с полной информацией о нем и членах его семьи – включая их адреса и места работы.

Камхадзе утверждает, что никогда не был в Лисичанске, а папку с его личным делом мог продать кто-то из архивного департамента министерства обороны Грузии российским спецслужбам.

Еще одним гражданином Грузии, чье личное дело имеют в своем распоряжении оккупанты, является Надым Хмаладзе. Он утверждает, что его вместе с данными о его семье опубликовали на одном из пророссийских Telegram-каналов еще в марте, но он не знает, откуда ресурс взял информацию.

После выхода расследования "Мтавари" грузинская оппозиция сразу раскритиковала власти, обвинив "в измене и коллаборационизме", заявив о российском влиянии в министерстве обороны Грузии.

Однако, до сих пор ни ведомство, ни представители грузинских властей эти обвинения не прокомментировали.

Точно неизвестно, сколько добровольцев из Грузии воюет в Украине против России, но их количество оценивается сотнями. В частности, они воюют в "Грузинском легионе", батальоне "Азов", Интернациональном легионе.

Как сообщал УНИАН, 13 мая премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что в Грузии не будут устраивать для России "второй фронт".

Глава правительства подчеркнул, что война с РФ в 2008 принесла стране "тысячу бед", а последствия тех событий были разрушительными. Он пообещал своим гражданам, что войны с Россией не будет, а власть будет делать все для соблюдения мира.

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