Гарибашвили подчеркнул, что правительство будет делать все для избежания военного конфликта с Россией.

В Грузии не будут устраивать для России "второй фронт".

Такую позицию высказал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, пишет Rustavi 2.

Глава правительства подчеркнул, что война с РФ в 2008 принесла стране "тысячу бед", а последствия тех событий были разрушительными. Он пообещал своим гражданам, что войны с Россией не будет, а власть будет делать все для соблюдения мира.

"Никакого "второго фронта" и войны в Грузии не будет, наоборот, будет развитие, строительство и мир. Мы не допустим безответственных призывов к развязыванию войны со стороны наших внутренних врагов", – заявил Гарибашвили.

Тех, кто призывает к возвращению оккупированных Россией территорий Грузии, Гарибашвили назвал "внутренними врагами".

Позиция Грузии по войне России против Украины

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Грузия не поддержала введение санкции против Москвы.

Вместе с тем народ Грузии поддерживает Украину. Немало грузинских добровольцев сейчас в рядах ВСУ воюют за Украину.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили занимает проукраинскую позицию, и заявляла о готовности ввести санкции против России.

В апреле делегация грузинского парламента во главе с Шалвой Папуашвили посетили Украину и побывали в Буче и Ирпене, где российские оккупанты совершали жестокие военные преступления.

Напомним, во время войны в 2008 году Россия оккупировала около 20% территории Грузии и провозгласила создание двух псевдореспублик – Абхазии и Южной Осетии.

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