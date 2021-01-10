Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер уходит в отставку из-за обвинений в плагиате в ее научных работах.
Об этом сообщает DW.
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В плагиате ее обвинил 37-летний специалист по медиаведению Штефан Вебер, который утверждал, что в научных работах Ашбахер есть плагиат и сфальсифицированные цитаты.
Речь шла о ее дипломной и докторской работах. Также он упрекал ее в недостаточном знании немецкого.
Ашбахер отвергла все обвинения, утверждая, что научные работы написаны в соответствии со стандартами. Она говорит, что уходит в отставку, чтобы защитить свою семью.
Плагиат в Украине
- В декабре 2020 года накануне назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о наличии плагиата в его диссертациях.
- Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые сам и. о. министра как цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.
- Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.
- В январе 2021 года членов комиссии, не нашедшей плагиат в диссертации Шкарлета, обвинили в плагиате.
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