Крозетто самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на боль в сердце.

После госпитализации министра обороны США Ллойда Остина в больницу попал его итальянский коллега Гвидо Крозетто.

Как сообщает ANSA, министра обороны Гвидо Крозетто ночью срочно доставили в больницу.

"После постоянной боли со вчерашнего утра Крозетто явился (один и пешком) в отделение неотложной помощи Сан-Карло-Ди-Нанси с сильной болью в груди", - говорится в сообщении.

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Министра тщательно обследовали, он прошел коронарографию. Информации о причинах боли пока нет, но больничные источники говорят, что это мог быть перикардит (воспалительное заболевание тканевой оболочки сердца).

Что предшествовало

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин уже второй раз с начала года попал в больницу. По данным Reuters, 70-летний Остин госпитализирован в Вашингтоне для лечения "симптомов, указывающих на острую проблему с мочевым пузырем". Позже министр передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс.

Ранее законодатели раскритиковали Остина за то, что он не сообщил о диагнозе рака и последующих госпитализациях в декабре и январе, в том числе президенту Джо Байдену. Некоторые известные республиканцы, в том числе бывший президент Дональд Трамп, призвали уволить Остина с должности. Этот инцидент поставил Байдена в неловкое положение, когда Остин извинился во время телевизионного брифинга. На 29 февраля запланировано его показания в Конгрессе относительно этой ситуации, а в ближайшие дни Остин должен был отправиться в Брюссель на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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