В среду Остин должен был отправиться в Брюссель на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье попал в больницу – второй раз с начала года,сообщает Reuters.

Остин был госпитализирован в Вашингтоне для лечения "симптомов, указывающих на острую проблему с мочевым пузырем", сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Позже 70-летний Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс.

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Ранее законодатели раскритиковали Остина за то, что он не сообщил о диагнозе рака и последующих госпитализациях в декабре и январе, в том числе президенту Джо Байдену. Некоторые известные республиканцы, в том числе бывший президент Дональд Трамп, призвали уволить Остина с должности.

Этот инцидент поставил Байдена в неловкое положение, и Остин извинился во время телевизионного брифинга. Его показания в Конгрессе по этой ситуации запланированы на 29 февраля.

Как пишет Reuters, своим объявлением о поездке министра в больницу и быстрым решением передать его обязанности заместителю Пентагон продемонстрировал решимость избежать повторения политического скандала, произошедшего в прошлом месяце.

В среду Остин должен был отправиться в Брюссель на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Пока неясно, повлияет ли его госпитализация на эти планы.

Состояние здоровья Остина-что известно

22 декабря он перенес "минимально инвазивную" операцию под общим наркозом. Остин выздоровел и был отправлен домой. 1 января его снова госпитализировали с осложнениями, включая тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах.

С тем информацию об этом Пентагон обнародовал лишь через четыре дня после доставки Остина в больницу. Совет национальной безопасности и заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, а также президент Джо Байден держались в неведении.

Этот поступок Пентагона возмутил Американскую Ассоциацию прессы. Там отмечают, что это противоречит предыдущим прецедентам и общественность должны были своевременно предупредить.

9 января стало известно, что у главы Пентагона Остина обнаружили рак простаты. Об этом сообщили врачи Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.

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