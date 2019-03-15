На МКС поздравили Эйнштейна с днем рождения (фото)

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак в четверг, 14 марта, поделился новым снимком с Международной космической станции (МКС).

Фотография опубликована на странице Сен-Жака в Twitter. На снимке запечатлена открытка на фоне планеты Земля. На открытке написано поздравление лауреату Нобелевской премии по физике Альберту Эйнштейну с днем рождения.

«С днем рождения, Альберт Эйнштейн! Твое гениальное наследие продолжает жить», - написано на открытке.

Отметим, физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в Германии.