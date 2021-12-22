Он отметил, что его позиция "заключается в том, что такой подход может привести к нежелательному росту напряженности в регионе".

Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что не видит необходимости в развертывании войск НАТО в своей стране в ответ на наращивание Россией сил у границы с Украиной.

Стефан Янев написал в соцсети, что "такое решение не будет отвечать интересам [союзников по НАТО] и национальным интересам Болгарии", передает Радио Свобода.

Янев подтвердил сообщения о том, что в НАТО обсуждают "различные варианты ответа", включая развертывание дополнительных сил в странах-членах Болгарии и Румынии в рамках стратегии "Расширенного передового присутствия" Альянса.

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"Эти процессы требуют единого подхода НАТО, но без излишней эскалации напряженности", – написал он, добавив, что на данном этапе варианты находятся на уровне военно-технического обсуждения, и окончательное решение не принято".

Однако Янев заявил, что его позиция "заключается в том, что такой [подход] может привести к нежелательному росту напряженности в регионе".

"Я не считаю, что существуют необходимые обстоятельства, которые могут оправдать решение о вводе дополнительных войск на нашу территорию. Такое решение не отвечало бы ни союзным интересам, ни национальным интересам Болгарии", – заявил министр.

Янев сказал, что Болгария – член НАТО с 2004 года – "готова увеличить способность собственных национальных сил на своей территории в контексте возможностей Альянса по сдерживанию и обороне".

"Эта готовность касается любого типа угрозы, независимо от направления, с которого она возникает", – добавил он.

Комментарии министра обороны Болгарии появились на фоне роста напряженности из-за беспокойства Запада относительно присутствия десятков тысяч российских войск у границы Украины и возможного вторжения России.

Президент США Джо Байден 9 декабря провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил о гарантиях безопасности для девяти восточноевропейских стран-членов НАТО, в частности Болгарии.

Россия отрицает планы наступления на Украину, зато утверждает, что Украина и НАТО провоцируют напряженность. Москва требует "гарантий безопасности" в отношении невступления Украины в НАТО.