Однако страны-члены Альянса согласились с тем, что переговоры с РФ все же нужны.

Страны-члены НАТО не пришли к консенсусу относительно переговоров с Россией. Речь идет о вопросе гарантий безопасности и их формате.

Однако союзники по НАТО согласились с необходимостью вести переговоры с Россией, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.

Военные стран Запада хотят избежать прямого отказа от предложения Москвы и поэтому пытаются найти "области взаимного согласия и успокоить ситуацию".

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Как сообщал УНИАН, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что Российская Федерация не может "диктовать" странам НАТО, что им делать в контексте региональной безопасности. "Мы должны говорить друг с другом, а это значит обсуждать предложения, которые выдвинула Россия. Это правильно и важно. Впрочем, не может быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать", - отметила Ламбрехт.

Россия против движения Украины в НАТО

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. Он заявил, что будет требовать от Альянса гарантии невступления Украины в Альянс.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красных линий" в отношении возможного членства Украины в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Автор: Ирина Погорелая