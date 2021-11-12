По словам белорусского оппозиционера, Лукашенко добивается признания своего режима.

Главной целью Александра Лукашенко в "миграционной войне" с ЕС является признание Европой его режима.

Об этом заявил член Координационного совета белорусской оппозиции Валерий Мацкевич в эфире телеканала "Украина 24".

"Лукашенко - международный террорист, который использует эту ситуацию, чтобы навязать ЕС свою повестку. Это обострение связано с тем, что через 2 недели в Вене начнется высокоуровневая международная конференция, которая будет посвящена сугубо белорусскому вопросу. На нее были приглашены и уполномоченные представители режима. У нас есть информация, что под страхом смерти запрещено кому-либо из Минска появляться в Вене. Лукашенко понимает, что для него это начало конца его диктатуры", - говорит Мацкевич.

Оппозиционер говорит, что ситуация с мигрантами станет испытанием ЕС на верность их ценностям, принципам и последовательности политики.

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"В эти дни вырабатывается новая стратегия международного давления и реакции на Лукашенко, который продолжает со времен посадки самолета демонстрировать себя как международный террорист. Эта новая стратегия подразумевает путь от нелегитимности Лукашенко до непризнания его правительства. В том числе и аннулирования его президентского иммунитета", - рассказывает политик.

Лукашенко, по его словам, требует от Европы признания президентом, отказа от санкций. Тогда он готов не использовать "оружие" в виде мигрантов. Мацкевич также сообщил, что недовольство мигрантами наблюдается и в самой Беларуси, поскольку они ведут себя крайне недружелюбно.

Миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, определявших направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов на внешнюю границу Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет больше препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на усиление санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

Автор: Юрий Годован