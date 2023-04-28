По словам министра иностранных дел, ускорение обучения украинских пилотов приведет к принятию решения о предоставлении самолетов Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД восьми стран с просьбой ускорить обучение украинских пилотов.

Об этом Кулеба заявил в Одессе во время совместного брифинга с коллегами из Латвии, Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и Финляндии.

По его словам, он обратился к коллегам с просьбой - как к друзьям Украины, как к представителям стран, которые являются операторами современных западных боевых самолетов, в частности F-16.

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"Обратился к ним с просьбой приложить все усилия для ускорения принятия решения о начале тренировки украинских пилотов на самолетах, прежде всего F-16. Это в свою очередь со временем приведет к принятию решения о предоставлении таких самолетов Украине. Мы должны сбросить Россию с неба", - заявил Кулеба.

По его словам, с представителями МИД названных стран обсуждалась, в частности, подготовка к саммиту в Вильнюсе, вступление Украины в ЕС, вопрос создания специального трибунала по военной агрессии России и тому подобное.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что будет способствовать предоставлению Украине большего количества необходимого вооружения, в частности истребителей F-16. Также о своей поддержке Украины заявили представители МИД всех восьми стран.

Истребители F-16 для Украины - что говорят

Как сообщал УНИАН, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул партнеров из-за колебаний в вопросе предоставления нашей страны истребителей F-16. Он добавил, что "мирные" инициативы РФ не имеют значения, когда ее снаряды убивают во сне украинцев, имея в виду трагедию в Умани.

Ранее Кулеба отмечал, что предоставление Украине истребителей F-16 не приведет к эскалации, а позволит сдерживать Россию. Он добавил, что Запад зря считает этот вопрос "красной линией" для России.

А выступая на Совете министров иностранных дел ЕС 24 апреля глава МИД заявил, что предоставление Украине современной боевой авиации станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента и должно быть принято как можно скорее.

Впрочем, администрация президента США Джо Байдена продолжает настаивать, что Киев пока не нуждается в самолетах. В частности, на днях помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила, что западные боевые самолеты лишь на восьмом месте в списке военной техники, которая нужна Украине. В приоритете сейчас - системы противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.

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