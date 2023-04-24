Глава МЗС отметил, что страны ЕС способны сыграть ведущую роль в принятии решения о предоставлении Украине современной боевой авиации.

Предоставление Украине современной боевой авиации, в частности истребителей F-16, станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на Совете министров иностранных дел ЕС в понедельник, 24 апреля. Он подчеркнул, что это решение должно быть принято как можно скорее.

"Нет никаких рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитником Европы. Предоставление Украине самолетов F-16 станет лучшей инвестицией этого десятилетия в безопасность Европейского континента", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что страны Европейского Союза способны сыграть ведущую роль в принятии решения о предоставлении Украине современной боевой авиации и продемонстрировать таким образом свое стратегическое лидерство.

"Необходимо как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на самолетах западного типа, чтобы на момент их предоставления мы сразу могли их применять. Это будет спасать жизни наших солдат и гражданских и гарантировать превосходство Украины над врагом в воздухе", - отметил министр.

Также он подчеркнул, что предоставление Украине F-16 и интеграция противовоздушной и противоракетной обороны Украины и соседних стран ЕС завершит формирование инфраструктуры мирного европейского неба.

Истребители F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает призывать западные страны передать ВСУ современные истребители для достижения превосходства в небе. Однако, президент США Джо Байден заявлял, что Киев пока не нуждается в самолетах. Сейчас США и союзники сосредоточены на поставках других видов вооружения, в том числе танков, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин по итогам 11-го "Рамштайна". В то же время Конгресс продолжит оказывать давление на администрацию Байдена с целью передачи самолетов.

Многочисленные эксперты и военные подтверждают, что без воздушной поддержки идти в контрнаступление Украине будет очень трудно. Также растут случаи сбросов на прифронтовые города и села авиабомб, которые очень трудно сбивать с зенитных установок.

По словам командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николая Олещука, истребители F-16 позволят украинским пилотам завоевать господство в воздушном пространстве, значительно ослабив врага и спасая много жизней. Также речь идет о наиболее эффективном противодействии применению врагом управляемых авиабомб.

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