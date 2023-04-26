В Пентагоне отметили, что самолеты занимают примерно восьмое место в списке техники для Украины.

Западные боевые самолеты лишь на восьмом месте в списке военной техники, которая нужна Украине. В приоритете сейчас системы противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.

"В списке (оборонных нужд Украины - УНИАН) современные западные самолеты занимают примерно восьмое место", - цитирует корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter помощницу главы Пентагона Селесту Валландер.

По ее словам, приоритетами сейчас являются системы противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.

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При этом она отметила, что Украина получила от союзников "унаследованные советские самолеты, что полезно, потому что пилоты обучались на этих самолетах".

"Они знают, как их использовать. Они знают, как их обслуживать", - подытожила чиновница.

Истребители для Украины - последние новости

Официальный Киев уже несколько месяцев просят союзников предоставить самолеты F-16. Так, 24 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине современных истребителей, в частности F-16, станет инвестицией в безопасность Европы.

Командующий силами KFOR в Косово генерал в отставке Эрхард Бюлер призвал правительство ФРГ не медлить и передать Украине истребители F-16.

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