Будет столько контрнаступлений, сколько нужно, добавил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не надо рассматривать как завершение войны.

Во время совместного брифинга с коллегами из Латвии, Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и Финляндии в Одессе он отметил, что к освобождению страны приведет только финальная битва. Он добавил, что поэтому будет столько контрнаступлений, сколько нужно.

"Контрнаступление не следует считать решающей битвой, решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий... это не тот конфликт, который удастся заморозить", - заявил Кулеба.

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Контрнаступление Украины: что известно

В Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщали, что крупное контрнаступление Вооруженных Сил Украины зависит от многих факторов, информацией о нем обладает небольшой круг лиц.

Сегодня министр обороны Алексей Резников отметил, что подготовка к нему уже на финишной прямой. Украинские защитники ждут решения военного командования и благоприятную погоду.

В американском Институте изучения войны считают, что проведенные недавно перестановки в военном командовании РФ вызваны опасениями россиян контрнаступления ВСУ.

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