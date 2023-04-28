Сегодня враг запустил по нашим территориям 23 крылатые ракеты, которые принесли много горя и убили маленьких детей.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул партнеров из-за колебаний в вопросе предоставления нашей страны истребителей F-16.

Об этом министр написал в Twitter в трагический для украинской нации день 28 апреля, когда ракеты оккупантов под покровом ночи в очередной раз убили множество людей в Украине.

"Путь к миру - изгнать Россию из Украины. Путь к миру - вооружить Украину F-16 и защитить детей от российского террора", - отметил министр.

Кулеба напомнил, что "мирные" инициативы РФ не имеют значения, когда ее снаряды убивают во сне украинцев. В частности, двухлетнюю маленькую девочку.

Геноцид украинцев 28 апреля - от ракет РФ погибло множество людей

Маленькая девочка, которую в публикации упомянул украинский министр, погибла под завалами дома в Днепропетровской области вместе со своей мамой. Ночью в небе над областью сбили семь крылатых ракет оккупантов.

Также обломки ракеты упали на жилой дом города Украинка (Киевская область). Ранен несовершеннолетний ребенок.

Самая ужасная трагедия произошла в Умани - там фиксируется наибольшее количество жертв. По состоянию на 12:00 известно о 11 погибших (среди них 2 детей). Утро начиналось с информации о 4 жертвах.

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