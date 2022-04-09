Приезд премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев является демонстрацией непоколебимой поддержки народа Украины. В частности Джонсон сообщил о работе над новым пакетом финансовой и военной помощи для Украины.
Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня посещаю своего друга Владимира Зеленского в Киеве, демонстрируя нашу непоколебимую поддержку народа Украины. Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей преданности борьбе Украины против варварской кампании России", - отметил Джонсон.
Британия поставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы. Кроме того, Британия предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии МВФ. Об этом отчитались на Даунинг-стрит.
Заметим, что впервые Украина со времен войны получит противокорабельные ракеты.
Поставка оружия для Украины: главное
- Великобритания передала Украине защитные бронемашины "Mastiff".
- США одобрили новую поставку вооружения включая комплексы Stinger и Javelin, а также беспилотники Switchblade.
- Австралия отправила для Украины партию бронемашин "Bushmaster".