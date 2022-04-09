Также Украине предоставят дополнительных 500 миллионов долларов по линии МВФ.

Приезд премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев является демонстрацией непоколебимой поддержки народа Украины. В частности Джонсон сообщил о работе над новым пакетом финансовой и военной помощи для Украины.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня посещаю своего друга Владимира Зеленского в Киеве, демонстрируя нашу непоколебимую поддержку народа Украины. Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей преданности борьбе Украины против варварской кампании России", - отметил Джонсон.

Британия поставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы. Кроме того, Британия предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии МВФ. Об этом отчитались на Даунинг-стрит.

Заметим, что впервые Украина со времен войны получит противокорабельные ракеты.

Поставка оружия для Украины: главное