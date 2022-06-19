После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Медведев превратился в озлобленного российского политика, пишущего "гневные" посты в адрес Запада и Украины.

Дмитрий Медведев - экс-президент РФ, который в последнее время все чаще и чаще пытается напоминать о себе.

Как напоминают журналисты проекта FreeДом, Медведев познакомился с Владимиром Путиным в 90-х годах в мэрии Питера Тогда они были обычными региональными чиновниками.

Илья Яшин, российский оппозиционер, рассказывает, что по стечению обстоятельств семья Бориса Ельцина выбрала Путина на должность президента. И после этого последний тащил всех своих вороватых чиновников все выше и выше. В 2008-м году Медведев стал президентом, правда, только формально.

Во времена своего президентства Медведев не был столь радикальным к американским ценностям: он отжигал под песню American Boy, а сейчас он выступает против США. Хотя раньше он спокойно прилетал в Америку и ел бургеры с Бараком Обамой.

Отдельная тема - НАТО. Сейчас Североатлантический альянс стал якобы одним из поводов нападения на Украину. Но во время своего президентства Медведев шел на сближение с НАТО. Но его президентский срок подошел к концку, президентом снова стал Путин.

"Фактически после того, как Медведев перестал быть президентом, его постененно стали от большой политики ограждать", - заявил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Медведев превратился в озлобленного российского политика, пишущего "гневные" посты в адрес Запада и Украины. Вся его телеграммная активность - попытка вытащить себя из политического забвения.

Но существует и вторая точка зрения на его посты в соцсетях - это всего лишь выполнение поставленных Путиным задач, а не личная инициатива.

"По своей воли или по указанию Кремля, сегодня бывший президент России стал типичным пропагандистом. И такими темпами, вероятно, может претендовать на освободившееся место Жириновского", - отмечается в сюжете.

Как писал УНИАН, Медведев поставил под сомнение существование Украины.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?",- написал он.

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