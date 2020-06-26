Помпео: Северный поток-2 ведет Германию и ЕС в глубокую зависимость от России

По словам Помпео, в то время как США рассматривают политику властей России как «серьезную угрозу», ряд европейских стран относится к Москве с меньшей настороженностью.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Европы более серьезно относиться к своей безопасности, в частности, угроз со стороны Китая и России.

Об этом он заявил в четверг на организованном Немецким фондом Маршалла веб-мероприятии «Брюссельский форум», сообщает «Голос Америки».

По словам Помпео, в то время как США рассматривают политику властей России как «серьезную угрозу», ряд европейских стран относится к Москве с меньшей настороженностью.

Примером этого он назвал то, что военные расходы Германии составляют менее 2 процентов. По мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону. Госсекретарь также дал понять, что строительство с участием Германии трубопровода «Северный поток-2», по мнению Вашингтона, увеличивает зависимость ФРГ и всего ЕС от России.

Читайте такжеГенерал-лейтенант США считает, что русские могут захватить Херсонскую область совета воды для Крыма

«Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией настолько глубоким и фундаментальным образом, что у Владимира Путина, который, вероятно, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет возможность, реальная возможность, нанести существенный ущерб Германии, если он решит это сделать», – сказал Помпео.

Сейчас строительство газопровода приостановлено из-за санкций США, однако, по некоторым сообщениям, Россия готовится его восстановить. Власти Германии расходятся с Вашингтоном в оценке проекта. Агентство Bloomberg накануне сообщило, что Германия обсуждает с партнерами по ЕС возможность скоординированной политики в ответ на санкции США.

Именно стремлением побудить Германию к более активному сотрудничеству в сфере обороны Помпео объяснил будущий вывод части американского контингента из этой страны.

Большая часть выступления госсекретаря, однако, была посвящена Китаю. Помпео призвал к диалогу между США и ЕС по поводу общей скоординированной политики по отношению к Пекину.

США занимают более жесткую позицию в отношении Китая, чем Европейский союз. По мнению Вашингтона, Пекин увеличивает свое политическое, экономическое и военное влияние во всем мире, подрывая существующий миропорядок, западные демократические институты, распространяя авторитаризм и коррупцию.

Как сообщал ранее УНИАН, 24 июня стало известно, что правительство США решил вывести 10 тысяч своих военных из Германии. Некоторые из них вернутся в США, других передислоцируют в Тихоокеанский регион и в страны Восточной Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram