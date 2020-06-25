Washington Post: Вывод войск США из Германии не обязательно будет подарком для России

Особенно, если эти американские солдаты передислоцируются в Восточную Европу.

Президент Дональд Трамп под шквалом критики со стороны его собственной партии из-за намерения сократить количество войск США в Германии с 34 тысяч до 25 тысяч солдат. В совместном письме члены Комитета Палаты представителей по вопросам Вооруженных сил выразили обеспокоенность тем, что сокращение "усилит позиции России за наш счет".

Но это зависит от того, что администрация Трампа сделает с этими войсками, - пишет Washington Post. Нынешний президент США - не первый, кто объявлял о выводе американских войск из Германии. В 2004 году Джордж Буш-младший отозвал 70 тысяч солдат из Европы и Азии. Среди них были 30 тысяч тех, кто нес службу в двух дивизиях в Германии. Эти силы покинули гарнизоны времен Холодной войны. Некоторые вернулись домой, а другие были передислоцированы ближе к горячим точкам в мире на то время. Буш тогда считал, что это "сократит стресс для семей наших военных и одновременно усилит давление на наших врагов".

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Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Браян утверждает, что сейчас Вашингтон делает то же самое. В своей статье в Wall Street Journal он писал, что детали процесса еще не утверждены окончательно. Но ожидается, что тысячи американских военных из Германии могут скоро "отправиться в Индо-Тихоокеанский регион, где США поддерживают военное присутствие на Гуаме, Гавайях, Аляске, а также в Японии. Кроме того, они могут отправиться в Австралию или другие страны Европы. Если все именно так и произойдет, это усилит, а не ослабит сдерживание России и Китая.

Издание пишет, что причин держать большой контингент в Германии в 21-м веке просто нет. Железный занавес, который патрулировал Госсекретарь Майк Помпео во времена, когда был молодым офицером Сухопутных войск США, упал три десятилетия назад. Но американские солдаты до сих пор несут службу вдоль старых контактных линий Холодной войны, которая разделяла Восточную и Западную Германию.

"Нам больше не нужно останавливать вторжение танков СССР через Фулдский проход. Сегодня угроза со стороны Москвы передвинулась на восток. И настало время американским войскам тоже туда перейти", - говорится в статье.

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Администрация Трампа работает над финализацией сделки об отправке американских войск в Польшу для постоянного базирования. США уже открыли новые дивизионные штаб-квартиры в Познани, которые скоро могут стать домом для бригады армии США.

"Зачем вознаграждать Германию присутствием такого большого количества сил США и связанными с ними экономическими выгодами, когда Берлин продолжает сокращать свою ответственность перед НАТО? Германия - четвертая крупнейшая экономика мира. Но в прошлом году она потратила лишь 1.38% от ВВП на оборону, что меньше установленной в 2006 году нормы на уровне 2%. Зато страны Восточной Европы, такие как Польша, Болгария, Румыния, Литва, Латвия и Эстония выполняют и даже перевыполняют свои обязательства по расходам на оборону. Нет ничего плохого в том, чтобы вознаградить их непреклонность, отправив американские войска из Германии для базирования на территории более надежных союзников", - говорится в статье.

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Издание также напоминает, что Берлин ставит под угрозу безопасность союзников НАТО, строя газопровод "Северный поток-2", несмотря на все американские протесты. Сейчас российский газ транспортируется через территорию Польши и Словакии. Это означает, что Россия, если захочет остановить поставки в Восточную Европу, может потерять заодно и свои большие доходы. Когда же "Северный поток-2" будет достроен, Россия сможет обойти Восточную Европу и транспортировать газ прямо в Германию. Это позволяет Владимиру Путину угрожать союзникам в регионе без страха потерять доходы от продаж энергоносителей на Западе.

Администрация Трампа должна сказать Берлину, что в случае завершения "Северного потока-2", еще больше американских войск отправляются из Германии на восток. Если все сделать правильно, решение Трампа может усилить НАТО и американское сдерживание России.

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