По словам спикера Палаты представителей, он не будет выносить этот вопрос на голосование.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Джонсона, это уже не дело пока действующего президета США Джо Байдена принимать такое решение.

"У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего относительно всего этого", - сказал политик.

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Он подчеркнул, что избрание Дональда Трампа уже "меняет динамику российской войны против Украины":

"Следовательно, я не ожидаю, что сейчас будет вынесено какое-либо финансирование для Украины".

Помощь США Украине - последние новости

На днях издание The Washington Post со ссылкой на официальных лиц в Белом доме сообщило, что Администрация действующего президента США Джо Байдена увеличивает военную помощь для Украины на миллиарды долларов. При этом внутри страны переживают из-за того, что такое решение может уменьшить американские запасы и забрать ресурсы из других горячих точек.

В то же время Newsweek, ссылаясь на заявления представителей Белого дома, сообщило, что США не будут передавать Украине ядерное оружие. Отмечается, что такие слухи начали распространяться из-за новых угроз российского диктатора Владимира Путина в адрес Запада.

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