Ранее британский эксперт предположил, что Вашингтон мог бы вернуть Украине статус ядерного государства.

В мире снова усиливаются разговоры об угрозе ядерной войны – не в последнюю очередь из-за новых угроз российского диктатора Владимира Путина в адрес Запада. Некоторые говорили и о возможности возвращения ядерного статуса Украине.

Предшествовавшие этому изменения в России обновили ядерную доктрину. Тогда Путин заявил, что Россия "оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе, если противник, который использует обычные вооружения, создаст критическую угрозу", пишет Newsweek.

Однако в Соединенных Штатах Америки открестились от слухов о намерениях передать ядерное оружие Украине.

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"Мы не планируем вооружать Украину ядерным оружием", – заявили в Белом доме в комментарии Newsweek.

Ядерное оружие в Украине: что предшествовало

Британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, внештатный консультант оборонного комитета британского парламента Николас Драммонд предположил, что Соединенные Штаты могли бы вернуть Украине статус ядерной державы. По его мнению такое соглашение может быть заключено тайно. Позже – в случае необходимости – Киев может сделать России предупреждение: "У нас есть ядерное оружие, и если вы на нас нападете, мы разбомбим Москву".

В России в очередной раз разразились угрозами. Известный своими гневными тирадами в Телеграм бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сама угроза передачи ядерного оружия Украине "может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией". Фактическая же передача такого оружия, по его словам, может быть приравнена к акту нападения на Россию.

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