Часть средств является безвозвратными грантами, отметил премьер-министр.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, речь идет о восьми проектах в поддержку государственного и частного секторов. В частности в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности.

Премьер-министр также подчеркнул, что часть средств является безвозвратными грантами.

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"Благодарны партнерам за важную помощь. Это решение является еще одним сильным сигналом международной поддержки Украины во времена вызовов и трансформаций", - добавил Шмыгаль.

Финансовая помощь Украине - последние новости

5 июня 2024 года стало известно, что Украина получит 300 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Тогда сообщалось, что деньги должны были пойти на ремонтную кампанию поврежденных в результате российских атак украинских энергетических объектов, а также децентрализацию энергогенерирующих мощностей.

4 декабря министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом по привлечению до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA).

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