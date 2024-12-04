Он планирует встретиться с главой российского МИД Лавровым.

Скандально известный американский журналист Такер Карлсон снова прилетел в Российскую Федерацию. На этот раз он анонсировал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В видеообращении он заявил, что его команда больше года пыталась взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, однако переговоры якобы сорвали правительство Соединенных Штатов Америки и американское посольство в Киеве:

"Мы вчера вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России. Чтобы спросить: идем ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами? Есть ли способ оттолкнуть Россию от Востока, от сферы Китая, обратно на Запад?".

Громкие интервью Карлсона

Как сообщал УНИАН, в начале февраля журналист встретился с кремлевским правителем Путиным. Во время долгого разговора тот жаловался на "ложь Запада", рассказывал о российских исторических землях, а также заявил, что Польша заставила Германию напасть на нее.

Видео дня

Перед выборами в США он взял интервью у Дональда Трампа. Тот пообещал, что сможет разбить союз Российской Федерации и Китая.

Летом этого года Карлсон заявлял, что вскоре возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского, однако вскоре в Офисе политика опровергли это заявление.

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