Мужчина пытался скрыться с места ДТП, но устроил новое.

В польском городе Щецин водитель автомобиля Ford Focus на скорости въехал в людей на автобусной остановке, а затем, попытавшись скрыться, врезался в четыре автомобиля.

Как пишет RMF FM, инцидент произошел на площади Родла. По последним данным, пострадали 19 человек, в том числе шестеро детей. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что количество пострадавших может увеличиться.

По неофициальным данным, за рулем находился 33-летний мужчина, его задержали свидетели авариий. О его личности, здоровье и психическом состоянии пока ничего не известно.

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Масштабные ДТП: последние новости

В конце февраля во Львовской области столкнулись "ВАЗ 2109" и микроавтобус. 21-летний водитель не справился с управлением и выехал на "встречку".

В результате аварии погибли три человека, еще трое пострадали. В сети сообщали, что попавший в аварию грузовик занимался эвакуацией тел погибших военнослужащих.

Осенью на блокпосту при въезде в Киев произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Известно, что водитель "Хонды" не справился с управлением и наехал на военнослужащего, мужчина погиб.

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