Аналитик отметил, что у нас нет достаточно информации о всей полноте картины внешнеполитических взглядов Маска.

Миллиардер и союзник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск уже выделился своими громкими заявлениями и начал активно вмешиваться во внутренние дела различных европейских стран и Великобритании. Так, в декабре он выразил свою поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). А 6 января Маск, который к тому же должен войти в состав президентской администрации, предложил идею, чтобы США "освободили народ Британии от их тиранического правительства". Чего еще ожидать от американского миллиардера, как в дальнейшем сложатся его отношения с Трампом и повлияет ли это на позицию относительно Украины и оказания помощи нашему государству от США в интервью УНИАН рассказал глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

Никто не спорит с тем, что Маск - гениален в своем деле. Но выдержит ли Америка двух людей, которые хотят сделать ее великой одновременно? Сколько продержится этот союз?

Мне кажется, что Маск несколько перебирает на себя много внимания, и вряд ли это Трампу так долго будет нравиться. Я согласен с теми, кто говорит, что на самом деле их альянс может долго не продержаться. Но если у Маска действительно будет много работы в том министерстве, которое будет создано для него и Вивека Рамасвами, по оценке эффективности работы правительства, то думаю, у Маска будет меньше времени и возможностей делать такого рода комментарии, как он позволил себе, например, в отношении Канады. Полагаю, что в случае еще чего-то экстраординарного со стороны Маска, Трамп может сказать, мол, это же не я, а Маск. Но на самом деле мы понимаем, что политически, когда он так близко и часто появляется с Трампом, находится в непосредственной близости с ним, то, конечно, так или иначе, напрашиваются выводы, что это может быть очень близким к позиции Трампа. Однако, по моему убеждению, в случае необходимости Трамп без потери рейтингов легко сможет сказать, что это были не его слова, и вопрос не к нему. К тому же, Трамп стал президентом не потому, что его поддержал Маск на выборах. Он стал президентом, потому что он Трамп, а не потому, что близок с Маском.

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Для республиканской аудитории эти все заявления - второстепенны. Это, конечно, для иностранной аудитории, для Канады, включая тот комментарий к посту Джастина Трюдо (Маск назвал Трюдо "девочкой", - ред. УНИАН). Понятно, что на такие заявления больше внимания будут обращать иностранные аудитории, чтобы прощупать почву - а что может думать об этом Трамп.

По вашему мнению, цели Маска и Трампа совпадают, в том числе и средства их достижения?

У нас нет достаточно информации о всей полноте картины внешнеполитических взглядов Маска. У нас есть отдельные заявления, без контекста, в том числе и по Крыму, России, Украине, по отношению к другим государствам. Они довольно некомплексные, чтобы делать какие-то полноценные выводы.

Трамп хочет, чтобы европейские государства больше средств выделяли на свою безопасность, чтобы США не были вынуждены, скажем так, их кормить в смысле безопасности. Это не новая история. Мне кажется, Трамп здесь идейно близок к Байдену, но использует другие методы, чтобы собрать вокруг себя больше союзников.

А громкие заявления Дональда Трампа о Канаде и Гренландии - это хайп, или это какая-то стратегия?

Эти заявления могут казаться странными, но это - об усилении влияния, о декларировании намерений закрепить еще больше влияния для США и прямо намекнуть всем, что для Трампа влияние, в том числе, измеряется и доступом к территориям, которые могут потенциально лет через 5-10 сыграть одну из ключевых ролей в плане ресурсов, технологий и так далее.

Это не стратегия, это намеки на нее. Конечно, сейчас сложно говорить, что это какая-то большая стратегия. Это осторожные предварительные звоночки, на которые нужно обращать внимание. Посмотрим, сможет ли Трамп пойти дальше этих заявлений. Но то, что это не просто так и это определенный сигнал и союзникам, и соперникам, однозначно. Я бы сказал, что это не просто хайп и желание привлечь внимание. Считаю, Трамп действительно этого бы хотел, но не будет делать каких-то радикальных шагов, которые бы сразу сломали его отношения с Данией или Канадой.

По вашему мнению, эти заявления на самом деле исходят из позиций Трампа или, возможно, кто-то их ему "вкладывает в уши"? Не Маск ли это, учитывая то, что его слова с этими заявлениями перекликаются?

Очевидно, что Трампу кто-то советует, но, возможно, это его личная позиция. Мы этого не знаем. Это может быть 50 на 50.

А кто, по вашему мнению, раньше станет токсичным с такими историями и заявлениями - Трамп или Маск? Или они оба сохранят свою репутацию и последствий не будет?

Пожалуй, Маск. Трампа выбрало большое количество республиканцев и независимых избирателей. Трамп - избранный президент и один из немногих, кому удалось избраться после проигрыша. Все же, у него есть уровень поддержки, сторонники. Что касается Маска, мне кажется, что на него республиканцы готовы смотреть с восхищением, но оно не такое глубокое и персональное, как в случае с Трампом. Для республиканцев Маск - близкая к Трампу фигура, и все.

Уже сейчас очевидно, что Маску тесно в нише, которую ему отводят. Не попытается ли Маск протолкнуть идеи изменения политического устройства США? Тем более надо учесть, что у республиканцев сейчас много контроля за институтами власти. Например, могут изменить избирательное законодательство, чтобы могли избираться люди, которые не родились в США.

Я бы это рассматривал независимо от Трампа и Маска. Наоборот, не все мигранты, например, голосуют за демократов. Поэтому для республиканцев это тоже важно. Если республиканцы и Трамп, в частности, этого захотят, они это могут сделать и без того, чтобы пытаться прощупать почву в обществе, поддерживают ли это американцы, например, используя популярность Маска. Но им придется это делать быстро, в частности, до промежуточных выборов в 2026 году.

Учитывая достаточно весомое влияние Маска на избирательную кампанию Трампа, как повлияет деятельность Маска на помощь Украине? Существует ли вообще это влияние? Не переоценено ли оно?

Мне это влияние кажется несколько переоцененным. Все же заявления Маска и заявления Трампа существенно отличаются. Маск звучит как такой, кто хотел бы, чтобы любой ценой эта война завершилась. Трамп немного более конкретный. Мне кажется, он как политик уже пытается лучше понимать, почему быстро войну завершить невозможно. Я бы сказал, что в этом плане заявления Маска - более радикальные и хайповые, рассчитанные на более широкую аудиторию. Трамп же понимает, что на него смотрят и иностранные лидеры, и его аудитория, поэтому становится более ответственным.

По вашему мнению, что Украина может предложить Маску, чтобы, скажем так, перетянуть его на свою сторону, чтобы иметь настоящего союзника в его лице, а не радоваться разовым репостам в соцсети?

Очевидно, это бизнес-интересы, потенциальное поле для его проектов, бизнеса, который бы ему был интересен, возможно, персональное общение с президентом Зеленским. Однако, я не думаю, что нам глобально нужно перетягивать Маска на свою сторону. Маск должен быть на американской стороне. А нам нужно общаться с внешнеполитической командой Трампа, а не с Маском.