Разборки за Канаду: Маск назвал Трюдо 'девочкой', ведущий Fox News заговорил о 'вторжении'

В то же время риторику Трампа относительно "присоединения" Канады к США поддержал ведущий Fox News.

Миллиардер, владелец Tesla и X Илон Маск вмешался в дискуссии, спровоцированной заявлениями Дональда Трампа о "присоединении" Канады в состав США.

Премьер Канады Джастин Трюдо накануне написал в X, что нет никакого шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов.

"Жители обеих наших стран выигрывают от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами безопасности друг друга", - написал премьер-министр.

Зато соратник Трампа Илон Маск ответил на это заявление резко, назвав Трюдо "девочкой" и поставив под сомнение его легитимность:

"Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому не важно, что ты говоришь".

В то же время зажигательную риторику команды Трампа поддержал журналист, ведущий Fox News Джесси Уоттерс.

"Канада, тот факт, что они не хотят, чтобы мы их захватили, вызывает у меня желание вторгнуться. Я хочу утолить свою империалистическую жажду", - заявил он в эфире новостной программы.

Заявления Трампа о Канаде

Напомним, что избранный американский президент и его окружение отметились рядом заявлений о желании присоединить к США другие территории.

Трамп говорил, что Канада может стать 51-м американским штатом, называя премьера Трюдо ее губернатором. Он обещает стране защиту и снижение налогов.

Кроме того, политик говорил, что желает взять под контроль Гренландию и Панамский канал.

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