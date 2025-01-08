Разборки за Канаду: Маск назвал Трюдо 'девочкой', ведущий Fox News заговорил о 'вторжении'

Миллиардер, владелец Tesla и X Илон Маск вмешался в дискуссии, спровоцированной заявлениями Дональда Трампа о "присоединении" Канады в состав США.
Премьер Канады Джастин Трюдо накануне написал в X, что нет никакого шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов.
"Жители обеих наших стран выигрывают от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами безопасности друг друга", - написал премьер-министр.
Зато соратник Трампа Илон Маск ответил на это заявление резко, назвав Трюдо "девочкой" и поставив под сомнение его легитимность:
"Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому не важно, что ты говоришь".
В то же время зажигательную риторику команды Трампа поддержал журналист, ведущий Fox News Джесси Уоттерс.
"Канада, тот факт, что они не хотят, чтобы мы их захватили, вызывает у меня желание вторгнуться. Я хочу утолить свою империалистическую жажду", - заявил он в эфире новостной программы.
Заявления Трампа о Канаде
Напомним, что избранный американский президент и его окружение отметились рядом заявлений о желании присоединить к США другие территории.
Трамп говорил, что Канада может стать 51-м американским штатом, называя премьера Трюдо ее губернатором. Он обещает стране защиту и снижение налогов.
Кроме того, политик говорил, что желает взять под контроль Гренландию и Панамский канал.